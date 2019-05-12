Политика
На Украине оспорят назначение Богдана главой администрации ЗеленскогоАргументы и Факты вчера в 15:36
Общественная организация «Общественный люстрационный комитет» подала иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием убрать Андрея Богдана с поста главы администрации украинского лидера. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.
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Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде
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