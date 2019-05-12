Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали искРИА Новости вчера в 14:00
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
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Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск
Life.ruвчера в 15:13
Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде
Комсомольская правдавчера в 15:55
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Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
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Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию
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Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
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Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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