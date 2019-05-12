К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитетРБК вчера в 21:37

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook. Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

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