Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитетРБК вчера в 21:37
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook. Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
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Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск
Life.ruвчера в 15:13
Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде
Комсомольская правдавчера в 15:55
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Гаджеты
GIGABYTE покажет первый в мире накопитель M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0
Компания GIGABYTE разработала, как утверждается, первый в мире сверхскоростной твердотельный накопитель (SSD) формата M.2 с интерфейсом PCIe 4.0.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:24
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Политика
Против Порошенко завели третье уголовное дело
Третье уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко возбуждено на Украине, сообщает RT.
Обновлено вчера в 09:41
Музыка
Эрнст обратился к дочери Алсу при подведении итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:38
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено в 04:02
Авто
BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes
Обновлено вчера в 09:46
Единоборства
Фергюсон раскритиковал менеджера Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса
Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю
С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Завершено производство первой партии ракет «Бронебойщик»
Новыми боеприпасами планируют заменить НУРСы С-8 в ВКС России После успешных государственных испытаний, концерн "Техмаш", который является частью корпорации Ростех, выпустил первую партию неуправляемых авиационных ракет С-80ФП "Бронебойщик".
Обновлено в 05:14
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook ответил президенту Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий.
Обновлено в 05:35
Общество
Дожди и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе 25 мая
В субботу, 25 мая, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы.
Обновлено в 01:04
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено в 05:38
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Презентованный Z5x оборудован мощным восьмиядерным процессором Qualcom Snapdragon 710, а также оперативной памятью от 4 до 8 ГБ.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией
Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.
Обновлено в 05:44
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»
По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Политика
Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено вчера в 00:16
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Обновлено вчера в 21:53