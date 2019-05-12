Политика

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитетРБК вчера в 21:37

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook. Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
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Люстрационный комитет подал иск к Зеленскому с требованием уволить главу его администрации

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РИА Новостивчера в 14:00

Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде

Комсомольская правдавчера в 15:55
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Обновлено вчера в 18:28
Политика

Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса

Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
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Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

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Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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