Против напавшего на журналиста чиновника возбудили делоLenta.ru 04:51

с чего всё началось

Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев.

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

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