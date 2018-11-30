Футбол

Глушаков ответил одной фразой на вопрос о напавшем на него фанате
Газета.Ru
18:01

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о фанате, который напал на него во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", передает "Советский спорт". Болельщик выбежал на поле во втором тайме встречи и напал на хавбека.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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