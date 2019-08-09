Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное делоРБК 07:53
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
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Huawei представила собственную альтернативу Android
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Одно из самых сложных упражнений — "штурм здания" — отработали участники конкурса среди подразделений специального назначения "Полярная звезда", проходящего в рамках V Армейских международных игр на базе полигона Брестский в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
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Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
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Хотя у Porsche 962 была короткая гоночная жизнь, с конца 1980-х годов он участвовал в ряде соревнований, в том числе в Classic 24 Hour 2014 в Дейтоне.
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Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
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Анфиса Чехова иронично отреагировала на критику своей внешности
Анфиса Чехова иронично отреагировала на критику своей внешности Телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на нападки хейтеров.
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Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
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9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
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Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
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В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
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