Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное делоРБК 07:53
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза
Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено вчера в 21:53
Теннис
Мария Шарапова: Каждый год бываю в отделе подушек в Цинциннати
Россиянка Мария Шарапова поделилась фотографией из Цинциннати.
Обновлено в 08:35
Экономика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Авто»
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Каратели пытались прорвать оборону ДНР: один защитник Донбасса погиб в ходе боя с украинскими силовиками
Обновлено в 04:31
Общество
Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат
Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Политика
Захарова развенчала грузинские мифы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления, что российские пограничники якобы сдвигают границу Южной Осетии и Грузии вглубь территории Грузии.
Обновлено в 08:38
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
В Воронеже жильцов многоэтажки экстренно привили от кори
В Воронеже медики провели экстренную вакцинацию жильцов многоквартирного дома на уд. Моисеева, 55, которые не были привиты от кори.
Обновлено в 02:32
Экономика
«Мечел» подписал крупный контракт с китайской Baosteel Resources
"Мечел" подписал долгосрочный контракт на поставку коксующегося угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг КНР.
Обновлено в 07:09
Политика
МИД Китая советует США «не совать нос» в дела Гонконга
Китай настоятельно рекомендовал США пересмотреть и осмыслить свои заявления касательно ситуации в Гонконге, а также перестать скрывать факты вмешательства во внутренние дела региона.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо семимесячной дочери Люсии
Сегодня певец впервые с рождения дочери показал поклонникам ее лицо.
Обновлено в 06:31
Общество
Oxxxymiron поддержал акцию за закрытие дела о массовых беспорядках в Москве
Рэп-исполнитель Oxxxymiron записал обращение в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 07:28
Путешествия
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта
В Крыму поезда железнодорожного экспресса могут связать аэропорт Симферополь с основными курортами полуострова.
Обновлено в 06:50
Футбол
Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве»
Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич уходит в московский «Локомотив». Сумма трансфера составляет около 2,5 млн евро.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Для рыбаков-любителей разработают специальные правила
По словам Шестакова, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке — продажей пойманной рыбы.
Обновлено 07 августа в 10:00
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49