Политика
Вести.RuПротив иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина. По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 19:30
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Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
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«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 03:30
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
РИА Новости 02:50
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
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Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
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Российская газета 04:19
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Симптомы диабета, как и многих других серьезных заболеваний, часто путают с проявлениями менее опасных состояний.
Российская газета 00:50
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Здоровье
Число жертв вируса Эбола в Конго превысило 2 000 человек
Напомним, что вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке в 2013–2016 годах была более смертоносной, чем нынешняя.
ГЛАС.RU вчера в 04:22
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Американский военный погиб в Афганистане
В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
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Шоу-бизнес
Рената Литвинова поделилась «честным снимком» в купальнике
Актриса Рената Литвинова показала фигуру в алом купальнике на новом фото в Instagram.
Дни24 вчера в 13:45
Общество
Верховный суд Гонконга продлил запрет на протесты в метро
Верховный суд Гонконга продлил действие запрета на проведение протестных акций в метро, сообщает телеканал RTHK.
Коммерсантъ 03:47
Авто
Вандалы разбили 40 авто, подготовленных для Франкфуртского автосалона
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Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30