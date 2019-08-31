Политика

Вести.RuВести.RuПротив иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина. По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается
 на сайте ведомства.
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РИА Новостивчера в 18:57

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