с чего всё началось

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина. По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР.

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Происшествия В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

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Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

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