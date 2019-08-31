Политика

Вести.RuВести.RuПротив иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина. По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается
 на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 19:30

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Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

Интерфакс01:30

Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

Российская газетавчера в 19:38

США внесли в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1

RT на русскомвчера в 19:30

США ввели санкции против освобожденного Гибралтаром иранского танкера

РБКвчера в 19:07

Главные новости к утру 31 августа

Коммерсантъ00:07

Несколько турецких судов приближаются к танкеру Adrian Darya у порта Мерсин

РИА Новостивчера в 18:57

США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию

ТАССвчера в 19:33
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

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ФАН вчера в 05:23
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