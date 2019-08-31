с чего всё началось

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина. По мнению заместителя министра финансов США Сигала Манделкера, такие суда, как Adrian Darya 1, обеспечивают силу "Аль-Кудс" КСИР.

Происшествия Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.

Происшествия Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.

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Происшествия Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри 30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Общество В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.

Футбол Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Футбол Лучший бомбардир РПЛ может переехать в Италию Ранее ряд СМИ сообщал, что к 22-летнему Соболеву испытывают интерес российские клубы, в частности, московское "Динамо".

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Происшествия В Ярославской области при пожаре в частном доме погиб ребенок Один ребенок погиб и двое взрослых пострадали при пожаре в частном жилом доме в Некоузском районе Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Общество Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.

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