Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное делоКоммерсантъ 10:08

с чего всё началось

Дело связано с выводом средств за рубеж по подложным документам. «Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб.

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