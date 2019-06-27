Происшествия

Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное делоКоммерсантъ 10:08

Дело связано с выводом средств за рубеж по подложным документам. «Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб.
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с чего всё началось
Однако вскоре Следственный комитет расставил точки над i. Пресс-служба ведомства рассказала
, что уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.
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