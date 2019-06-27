Происшествия

Против главы «Рольф» Сергея Петрова заведено уголовное делоAbsolut TV 27 июня в 10:09

Глава группы компаний «Рольф» Сергей Петров Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Уголовное дело возбуждено в отношении основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Ему предъявлено обвинение о махинациях с валютой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) на 4 млрд рублей, сообщает СК РФ.
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«Последние, с кем пытались договориться, — ЮКОС. Сегодня это необязательно»: предпосылки дела владельца «Рольфа» Сергея Петрова

Дождьвчера в 15:37

Теперь пришли за «Рольфом»

Ведомости27 июня в 17:05

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

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РБКвчера в 11:12

Уголовное дело против руководства не остановило работу «Рольфа». В Петербурге и Москве ждут клиентов

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Forbes27 июня в 14:29

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

РИА Новости27 июня в 09:00
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Спорт

Бадминтонистка Косецкая выиграла бронзу Европейских игр

Россиянка Евгения Косецкая выиграла бронзу в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх в Минске.
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Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт

Биатлониста Чернышова дисквалифицировали из-за переписки Родченкова

Основанием для четырехлетней дисквалификации биатлониста Александра Чернышова стала электронная переписка экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Музыка

Ural Music Night собрала 300 тысяч зрителей

Музыкальный фестиваль Ural Music Night 2019 посетили 300 тыс. зрителей.
Обновлено в 06:01
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Обновлено в 05:16
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матче

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Автоспорт

Квят показал десятый результат в третьей практике Гран-при Австрии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:41
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми

Пассажирский самолет из Екатеринбурга не смог приземлится в Грузии из-за непогоды: пассажиры рейса заметили в небе над Батуми сильную грозу.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Коврова

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек города Ковров (Владимирская область).
Обновлено в 01:17
Общество

РПЦ предложила изучать священные тексты на уроках литературы

В школах на уроках литературы следует изучать Библию, Тору и Коран, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:40
Футбол

Грозненский «Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 17:01
Теннис

Эрлих и Ситак победили на турнире в Анталии в парном разряде

Израильтянин Джонатан Эрлих и представитель Новой Зеландии Артем Ситак стали победителями турнира в Анталии в парном разряде.
Обновлено в 08:27
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете

Обновлено в 02:02
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