Происшествия
Против главы «Рольф» Сергея Петрова заведено уголовное делоAbsolut TV 27 июня в 10:09
Глава группы компаний «Рольф» Сергей Петров Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Уголовное дело возбуждено в отношении основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Ему предъявлено обвинение о махинациях с валютой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) на 4 млрд рублей, сообщает СК РФ.
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