Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАДРоссийская газета 07:09
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
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Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Культура
Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси
Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:04
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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Футбол
Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:12
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
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Шоу-бизнес
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Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх
В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама
Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
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Общество
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы
В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Экономика
Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля
Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Глубоководный «Лошарик» засветился 7 лет назад
Обновлено в 13:12
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24