Политика

Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАДРоссийская газета 07:09

В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
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Против экс-главы «Автодора» завели дело о злоупотреблении полномочиями

Говорит Москва08:37

В Генпрокуратуре подтвердили, что дело завели против экс-главы «Автодора»

РИА Новости08:26

На экс-главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД

Коммерсантъ06:18

Бывший глава «Автодора» ответил на возбуждение уголовного дела

РБК07:38

Бывший глава «Автодора» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Интерфакс07:26

На экс-главу «Автодора» завели дело из-за расходования авансов на ЦКАД

ТАСС09:14

В РЖД не стали комментировать возбуждение дела против советника главы компании С.Кельбаха из-за ЦКАД

Агентство Москва07:09
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