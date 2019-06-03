Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификацииГазета.Ru 09:24

Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации

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