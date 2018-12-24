Экономика
Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал.
Ведомостивчера в 15:08
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с чего всё началось
В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов.Ведомостивчера в 15:08
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Спорт
Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:46
Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Происшествия
В районе обрушения сопки под Хабаровском спутник обнаружил аномалию
Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где мог упасть метеорит, сообщается на сайте научно-исследовательского центра.
Обновлено в 03:59
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Обновлено в 02:21
Происшествия
Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse задержан в Москве
Обновлено в 03:46
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Транспорт
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Экономика
«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей
Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Сын Игоря Талькова стал фигурантом уголовного дела
Полицией возбуждено уголовное дело в отношении сына певца и актера Игоря Талькова, музыканта Игоря Талькова-младшего - за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Госдуме хотят ввести новую статью в УК о недоносительстве
Парламентарий объяснил необходимость введения новой статьи на примере трагедии в Керчи, когда один из студентов местного техникума расстрелял своих коллег и преподавателей.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Мэр брянских Клинцов заплатит за поездку дочери в Турцию
Глава города Клинцы (Брянская область) Олег Шкуратов возместит расходы на поездку своей дочери и детей местных чиновников в Турцию, которая была организована благотворительным фондом.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В Белоруссии сочли «угрозой» размещение военной базы США в Польше
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях будет рассматриваться белорусскими властями как "угроза".
Обновлено в 02:19
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
В Петербурге построят еще один завод Hyundai
Обновлено в 03:57
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Россия начала подводные испытания беспилотника «Посейдон»
В России начались испытания подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерную боеголовку и приводится в движение атомным реактором.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Силуанов сообщил о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов сообщил о периодическом нарушении таможенного режима Белоруссии и РФ.
Обновлено в 03:42
Общество
«Росконтроль» назвал единственную безопасную семгу
Обновлено в 01:53
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в Санту
Как отмечает AP, Мелания Трамп сообщила одному звонившему, что Санта-Клаус находится в Сахаре, а уже спустя несколько минут сказала другому ребенку, что он в Марокко.
Обновлено в 01:46
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено вчера в 07:51
Кино
Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»
Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет
По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании
Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
Обновлено в 02:54