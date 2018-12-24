с чего всё началось

Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал.

Общество Общество Названо лучшее российское шампанское В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.

Происшествия Происшествия Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

Транспорт Транспорт «Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Транспорт Транспорт Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год «С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Экономика Экономика «Останкино» потребовал от «Первого канала» более 163 миллионов рублей Телецентр "Останкино" подал в Арбитражный суд Москвы два иска к "Первому каналу" на сумму более 163 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Политика Политика Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Политика Политика В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме» Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Авто Авто Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).

Политика Политика Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Общество Общество «Росконтроль» назвал единственную безопасную семгу Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года проверили соленую красную рыбу шести торговых марок.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Происшествия Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек.

Политика Политика В Украине увидели раздражитель для Запада Украина становится раздражителем для США и европейских стран.

Культура Культура Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика» Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

Происшествия Происшествия Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent упала более чем на 6% Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае упал метеорит Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.

Политика Политика Путин встретится с Лукашенко 25 декабря

Происшествия Происшествия ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14 По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.

Хоккей Хоккей 600-й гол Овечкина в НХЛ признан лучшим в 2018 году Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставший для него 600-м в карьере в НХЛ, признан лучшим в 2018 году.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Политика Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.

Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.

Происшествия Происшествия Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.

Футбол Футбол Головин попал в топ-10 худших трансферов Лиги 1 в 2018 году Французский портал Le 10 Sport включил переход российского хавбека Александра Головина в «Монако» в число трансферных провалов клубов высшего дивизиона французского футбола в летнее межсезонье.