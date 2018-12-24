Происшествия
Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное делоВедомости15:08
В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов.
Ведомости15:08
Оценить
с чего всё началось
Через неделю будет ровно год, как Михаил Задорнов пришел в санируемый банк «ФК Открытие».Ведомости14:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах
Россия готова поставлять газ в Европу в рамках долгосрочных контрактов даже, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом о транзите российского "голубого топлива".
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено в 10:56
Политика
Лукашенко заявил о важности отношений с Россией
Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Культура
Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда
Обновлено в 14:31
Политика
Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО
Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Общество
Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Алеся Семеренко
Титул "Мисс Москва-2018" завоевала 24-летняя Алеся Семеренко, имя победительницы стало известно на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall в понедельник, сообщает пресс-служба мероприятия.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Террористы захватили правительственное здание в Кабуле
Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:15
Транспорт
Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе
Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Обновлено в 16:09
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
ЖКХ
Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления
Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
Обновлено в 08:54
Общество
В московском метрополитене начнут продавать старые указатели
На сайте подземки представлены два типа указателей: световые и несветовые.
Обновлено в 12:03
Спорт
Щербакова, Трусова и Косторная станут гостями «Вечернего Урганта»
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи Вечерний Ургант на Первом канале.
Обновлено в 04:02
Политика
Власти ужесточили правила хранения оружия
В России ужесточены правила хранения оружия дома.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело
Обновлено в 17:18
Происшествия
Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину
Сотрудники Следственного управления СКР по Камчатскому краю начали проверку информации об издевательствах над детьми со стороны вожатого в оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе.
Обновлено в 18:11
Происшествия
ФСИН: в мордовской колонии № 14 использовался рабский труд
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14.
Обновлено в 11:56
Транспорт
Около 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Более 36 рейсов задержано и 8 отменено в субботу в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.
Обновлено 22 декабря в 03:20
Армия и оружие
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита
Обновлено в 08:04
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.
Обновлено в 14:41
Политика
Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн
Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 16:12
Космос
Ученые РАН не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае
Директор института астрономии РАН Борис Шустов считает, что причиной обрушения сопки в Хабаровском крае послужил оползень, так как не заметить метеорит, который вызвал подобного рода разрушения, просто невозможно.
Обновлено в 11:06
Происшествия
СМИ сообщили о гибели губернатора мексиканского штата в авиакатастрофе
Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета, сообщает канал Televisa.
Обновлено в 18:32
Общество
Google не стал спорить с Роскомнадзором о штрафе в полмиллиона
Google отказался выполнять рекомендации ведомства. 11 декабря в Роскомнадзоре заявили о штрафе в полмиллиона, выписанного компании.
Обновлено в 18:30