Против антироссийской истерии выступил французский депутатКрасная весна 03:55

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой. Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.

с чего всё началось

Нормализовать отношения с Россией призвал депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар в обращении к главе МИД Франции 25 мая, опубликованном на сайте парламента Франции.

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