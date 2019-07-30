Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное делоLenta.ru вчера в 16:26

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

СМИ узнали подробности дела против Порошенко о давлении на судей

РБКвчера в 20:31

СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

РИА Новостивчера в 15:54

СМИ узнали о новом уголовном деле против Порошенко

RT на русскомвчера в 17:09

СМИ: Госбюро расследований открыло уголовное дело против Порошенко за давление на судей

ТАССвчера в 16:46

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Lenta.ruвчера в 16:26

Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко

РЕН ТВвчера в 16:07

Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко

Российская газетавчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:01, Ашберн
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Кино

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Авто

Чиновников Забайкалья пересадят на государственное такси с системой ГЛОНАСС

Обновлено вчера в 22:41
Политика

В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
Кино

Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов

Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

ПФР заставит россиян вернуть пенсию

В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие

Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн

Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек

В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью

Обновлено вчера в 12:15
Экономика

ФРС США готовится опустить процентные ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Министерство водных ресурсов предложили создать в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам Василий Власов предложил правительству России создать министерство водных ресурсов.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Космос

Россия разрабатывает программу защиты от астероидов

Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено вчера в 10:28
Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено вчера в 03:45
Наука

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено вчера в 13:06
Главное