Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное делоLenta.ru 16:26

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.
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Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко

Российская газета17:36

СМИ узнали о новом уголовном деле против Порошенко

RT на русском17:09

Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко

РЕН ТВ16:07

ГБР Украины открыло новое уголовное дело против Порошенко

News.ru16:32

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Lenta.ru16:26

Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

Газета.Ru16:19

Еще одно уголовное дело возбуждено против Порошенко: давил на судей

Московский Комсомолец16:51
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В отставку из-за скандала с подписанием энергетического соглашения с Бразилией подали министр иностранных дел Парагвая и еще трое высокопоставленных должностных лиц, 29 июля сообщает Reuters.
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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В январе и в апреле прошлого года ученые подтвердили, что выброс действительно произошел и радиационный фон, связанный с рутением-106, значительно повысился.
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Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов

Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
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Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

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В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
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Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал об атмосфере в команде и работе с новым тренером Романом Шароновым.
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