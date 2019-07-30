Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное делоLenta.ru 16:26
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5
Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Россия разместила в Арктике часть комплекса «Панцирь-С»
На опытно-боевое дежурство на Северном флоте заступил первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».
Обновлено в 11:55
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин опустился на дно Финского залива
В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Обновлено 27 июля в 08:32
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники у США
По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.
Обновлено в 06:47
Политика
Глава МИД Парагвая подал в отставку на фоне энергетического скандала
В отставку из-за скандала с подписанием энергетического соглашения с Бразилией подали министр иностранных дел Парагвая и еще трое высокопоставленных должностных лиц, 29 июля сообщает Reuters.
Обновлено в 16:17
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Наука
Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии
В январе и в апреле прошлого года ученые подтвердили, что выброс действительно произошел и радиационный фон, связанный с рутением-106, значительно повысился.
Обновлено в 14:00
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан.
Обновлено в 17:02
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Хоккей
Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»
Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Авто
Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler
В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Божена Рынска подтянула овал лица
Рынска обратилась к проверенному специалисту и осталась вполне довольна результатом.
Обновлено в 14:00
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Футбол
Егор Сорокин: «Ребята получают удовольствие от стиля игры, который пропагандирует Шаронов»
Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал об атмосфере в команде и работе с новым тренером Романом Шароновым.
Обновлено в 16:41