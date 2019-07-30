Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

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