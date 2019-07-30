Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное делоLenta.ru 16:26

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.
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СМИ узнали подробности дела против Порошенко о давлении на судей

РБК20:31

СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

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СМИ узнали о новом уголовном деле против Порошенко

RT на русском17:09

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ТАСС16:46

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Lenta.ru16:26

Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко

РЕН ТВ16:07

Новое уголовное дело открыто на Украине против Порошенко

Российская газета17:36
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Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»

Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Экономика

Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами

Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено в 19:01
Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Политика

Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»

Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол

Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Политика

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Общество

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Политика

Первый министр Шотландии пришла в ужас от плана Джонсона по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала новый план премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу Соединенного королевства из Евросоюза.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог

Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Авто

УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»

Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей

Число детей, погибших и пострадавших в результате различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло небывалых значений, говорится в докладе генерального секретаря ООН.
Обновлено в 20:45
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Транспорт

Движение на МЦД запустят в ноябре

Обновлено в 13:24
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
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В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков

Обновлено в 20:17
Происшествия

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.
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В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
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Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Обновлено в 12:38
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия

У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

Обновлено в 15:55
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
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