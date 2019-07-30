Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро. Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Экономика Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт» Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.

Экономика Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.

Происшествия «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове «Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Политика Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей» Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Футбол Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию» Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».

Политика Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Общество В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Происшествия Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.

Политика Первый министр Шотландии пришла в ужас от плана Джонсона по Brexit Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала новый план премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу Соединенного королевства из Евросоюза.

Здоровье Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Авто УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом» Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.

Армия и оружие В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей Число детей, погибших и пострадавших в результате различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло небывалых значений, говорится в докладе генерального секретаря ООН.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.

Политика В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.