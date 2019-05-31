Против Порошенко завели дело о захвате властиМосква 24 вчера в 09:18

Петра Порошенко заподозрили в захвате власти. Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Это уже пятое дело против бывшего президента страны.

Против Порошенко завели дело о захвате власти

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