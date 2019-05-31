Политика
Против Порошенко завели дело о захвате властиМосква 24 вчера в 09:18
Петра Порошенко заподозрили в захвате власти. Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Это уже пятое дело против бывшего президента страны.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко обвинили в измене и коррупции. Сбежит ли из Украины еще один президент?
Телеканал 360°вчера в 17:30
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Космос
Российские лунные и марсианские экипажи получат космический батут
Обновлено вчера в 06:38
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $66
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 30 мая в 12:24
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено 30 мая в 08:14
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В первый день лета жителей Москвы ждет сухая и теплая погода
Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности
Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене
Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено вчера в 05:59
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено 30 мая в 05:59
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено 30 мая в 23:14
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27