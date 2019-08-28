Политика

Против Порошенко завели дело о хищениях в армииРБК 05:08

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Об этом стало известно из сообщения Андрея Портнова, ранее занимавшего пост главы администрации Виктора Януковича, опубликованного в его личном аккаунте в Facebook
.
Наша версия05:11

Подробнее о событии

Порошенко заподозрили в хищениях в армии

Телеканал 360°06:35

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Газета.Ru07:18

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

RT на русском03:38

Против Порошенко завели дело о хищениях в армии

РБК05:08

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

РИА Новости03:57

В Киеве открыли дело о причастности Порошенко к выводу средств «Укроборонпрома» в офшоры

ТАСС05:19

Экс-замглавы администрации Януковича сообщил о еще одном деле против Порошенко

Коммерсантъ04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Петербурге

Обновлено в 07:59
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по сирийской Кунейтре, сообщили СМИ

Государственное телевидение Сирии сообщило в четверг со ссылкой на собственного корреспондента, что Израиль нанес ракетный удар по поселению на западе сирийской провинции Кунейтра.
Обновлено в 09:27
Транспорт

Пенза вошла в рейтинг городов с самыми плохими дорогами

Областной центр попал в топ-20. Пенза вошла в рейтинг городов с самыми плохими дорогами.
Обновлено в 09:42
Кино

Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Москве арестовали предполагаемого убийцу девушки-блогера

Обновлено в 06:16
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика

Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Футбол

Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».
Обновлено в 08:10
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Спорт

Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Политика

Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР

Обновлено в 09:05
Происшествия

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Гаджеты

Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук

Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.
Обновлено в 04:40
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы

Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное