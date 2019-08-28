с чего всё началось

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Против Порошенко завели дело о хищениях в армии

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