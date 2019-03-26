Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное делоГазета.Ru 09:42
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов, который является замглавой бывшего украинского лидера Виктора Януковича, в своем телеграм-канале.
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Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»
Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Наука
Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными
Год назад российские металлурги выяснили, как можно сделать переработку золы не только более экологичным, но и выгодным процессом, изучив структуру и состав одиночных песчинок этого материала и разработав методику, позволяющую извлечь из нее почти весь алюминий и кремний.
Обновлено в 04:22
Авто
В Сети показали первые фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:37
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Польше произошла стрельба в школе
В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Хоккей
Российские хоккеисты вернулись с медалями в Москву после ЧМ
Обновлено в 12:48
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20