Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных делКоммерсантъ 07:05
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Кино
Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix
Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Авто
Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija
После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Политика
Российский посол: Украина и США не предоставили данные о MH17
Украина и США до сих пор не предоставили следствию данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 05:02
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Космос
Toyota и JAXA объединяют усилия для создания пилотируемого лунохода
В марте нынешнего года, напомним, Toyota и JAXA представили концепцию пилотируемого лунохода.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге
Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Обновлено в 08:01
Политика
Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания
Украинцы продолжают массово ехать в Крым, несмотря на "страшилки" киевских властей о дополнительных проверках на границе, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского Министерства курортов и туризма.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Общество
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Общество
Полицейские Палермо и Нью-Йорка провели спецоперацию против мафии
В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Кино
Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити
Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12