с чего всё началось

Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Армия и оружие Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства «Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.

Кино Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.

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Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

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Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

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Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

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