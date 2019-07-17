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Против Порошенко завели 11 уголовных дел

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Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Космос Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос "Специалисты корпорации провели оценку функционирования систем робота, протестировали очки виртуальной реальности и экзоскелет (костюм управления, который надевает оператор), а также проверили выполнение роботом операций, которые робот-аватар будет выполнять на борту Международной космической станции", - рассказали в "Энергии".

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Армия и оружие США оставляют свои войска в Сирии «Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещенная в РФ)», — заявил Эспер в Конгрессе.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Происшествия Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории.

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Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика «Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Происшествия Стало известно о заказчике «дела Голунова» Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.

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Политика Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что власти весьма огорчены тем фактом, что до сих пор не найден виновник в крушении боинга MH17 над Донбассом.

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Футбол «Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".

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