Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных делКоммерсантъ 07:05
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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Происшествия
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Космос
Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос
"Специалисты корпорации провели оценку функционирования систем робота, протестировали очки виртуальной реальности и экзоскелет (костюм управления, который надевает оператор), а также проверили выполнение роботом операций, которые робот-аватар будет выполнять на борту Международной космической станции", - рассказали в "Энергии".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
США оставляют свои войска в Сирии
«Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещенная в РФ)», — заявил Эспер в Конгрессе.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50
В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что власти весьма огорчены тем фактом, что до сих пор не найден виновник в крушении боинга MH17 над Донбассом.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Названа причина смерти гандболистки сборной России
Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Футбол
«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони
В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".
Обновлено в 09:13
Происшествия
Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Nokia 7.2 впервые позирует на рендерах
Производитель чехлов опубликовал изображения своего продукта для смартфона Nokia 7.2.
Обновлено в 06:58
Политика
На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту
Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Наука
Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49