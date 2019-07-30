Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судейГазета.Ru 16:19
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о походе к психологу
Обновлено в 14:20
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено в 10:04
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Футболиста Неймара больше не обвиняют в изнасиловании
Обновлено в 21:11
Интернет
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Экономика
Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак
Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:44
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Общество
Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего
По данным «Би-би-си», 37-летний мужчина сдавал квартиру с помощью портала Airbnb.
Обновлено в 22:02
Космос
Япония и Индия намерены отправить совместную миссию на Луну
Япония и Индия намерены в 2023 году отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом.
Обновлено в 21:24
Общество
Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте
Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Обновлено в 19:44
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Экономика
Российская система налогообложения восхитила Financial Times
Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Путешествия
Федор Конюхов отправился на Северный полюс: будет рисовать картину
Конюхов планирует добраться до Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Обновлено в 18:47
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:28
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Общество
Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России
Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
Обновлено в 21:44
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39