На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.

Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Политика Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.

Шоу-бизнес Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.

Интернет Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.

Экономика Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2% Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Армия и оружие Россия и Иран расширят военное сотрудничество Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.

Общество Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего По данным «Би-би-си», 37-летний мужчина сдавал квартиру с помощью портала Airbnb.

Космос Япония и Индия намерены отправить совместную миссию на Луну Япония и Индия намерены в 2023 году отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом.

Общество Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.

Политика Порошенко отказался прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Экономика Российская система налогообложения восхитила Financial Times Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба.

Путешествия Федор Конюхов отправился на Северный полюс: будет рисовать картину Конюхов планирует добраться до Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Авто В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.

Гаджеты Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.

Общество Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.