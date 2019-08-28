Политика
На Украине возбудили новое дело против ПорошенкоRT на русском 03:38
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале. По его словам, это уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.
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с чего всё началось
Об этом стало известно из сообщения Андрея Портнова, ранее занимавшего пост главы администрации Виктора Януковича, опубликованного в его личном аккаунте в Facebook.Наша версия05:11
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Кино
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Общество
Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августе
С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно.
Обновлено в 01:00
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Футбол
Немецкие СМИ удивлены переходом Шюррле в «Спартак»
В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «Спартак» для продолжения карьеры.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
ЖКХ
На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска
В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Наука
Обнаружены кишечные бактерии, помогающие похудеть
Ученые из США обнаружили уникальные кишечные бактерии, которые могут помочь перестать набирать лишний вес.
Обновлено в 04:44
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Жириновский назвал причину пожаров в Сибири
Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Авто
Показана самая быстрая газонокосилка в России
Специалистам компании Husqvarna удалось собрать самую быструю газонокосилку в РФ. Свое детище они назвали «Дикая Клара».
Обновлено в 01:59
Авто
Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Обновлено в 01:44
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти
Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Названы самые убыточные футбольные клубы России
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:08