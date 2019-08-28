Политика

На Украине возбудили новое дело против ПорошенкоRT на русском 03:38

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале. По его словам, это уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.
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Об этом стало известно из сообщения Андрея Портнова, ранее занимавшего пост главы администрации Виктора Януковича, опубликованного в его личном аккаунте в Facebook
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