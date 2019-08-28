с чего всё началось

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. На этот раз бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии.

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

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