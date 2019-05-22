Против Порошенко возбудили еще одно уголовное делоИзвестия 10:01

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Их обвиняют в превышении служебных полномочий.

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

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