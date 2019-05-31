Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате властиГазета.Ru 08:52
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова. Как отмечается, новое дело на Порошенко завело госбюро расследований Украины. По словам адвоката, Порошенко подозревают в захвате власти.
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Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 18:52
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии
В сэндвичах с тунцом, которые раздавались пассажирам в салоне самолетов Air France, были обнаружены бактерии, цитирует ТАСС официальное заявление авиакомпании.
Обновлено в 16:09
Политика
Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Баскетбол
Дрэймонд Грин: до драки с Дрейком не дошло
Обновлено в 05:31
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Политика
Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34