Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизменеГазета.Ru 08:56

Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Кроме того, Порошенко атакуют и с других сторон. В частности, ранее генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по делу о давлении экс-президента на судей по делу о национализации "Приватбанка".
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«Получили отмашку»: в Госдуме об уголовном деле против Порошенко

Газета.Ru09:17

Порошенко за Януковичем: против экс-президентов Украины возбудили одинаковые дела о госизмене

Вести.Ru08:53

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

ТАСС09:22

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

РИА Новости09:11

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

РБК07:27

В Госдуме оценили дело о госизмене против Порошенко

RT на русском07:39

Дело о госизмене первых лиц Украины открыли в Киеве

News.ru05:58
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Авто

Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России

Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 18 транспортных средств из-за возможного дефекта.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Происшествия

Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина

Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Интернет

В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram

Обновлено в 09:55
Хоккей

Стал известен состав звеньев сборной России на игру ЧМ со Швецией

Последнее изменение в составе сборной России тренерский штаб сделал перед игрой со Швейцарией (3:0). Нападающий Кирилл Капризов был переведен в звено Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, где заменил Александра Барабанова.
Обновлено в 06:12
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Волжском экстренные службы эвакуировали посетителей торговых центров

Обновлено в 10:48
Технологии

Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music

«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива

Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Общество

Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик

Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
Обновлено в 09:06
Политика

Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампанию

Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Грузия намерена «попрощаться с советским наследием» в вооружении

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Театры

Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета

Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Экономика

Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию

Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.
Обновлено в 10:37
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Зеленский уволил главу Генштаба Украины Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Муженко с поста главы Генштаба Украины.
Обновлено в 12:02
Общество

У учителей в Петербурге станет меньше бумажной работы

С начала нового учебного года у петербургских учителей сократится бюрократическая нагрузка.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Обновлено в 10:20
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
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