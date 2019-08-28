Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное делоLenta.ru 03:41
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой. Об этом написал в своем Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
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с чего всё началось
Об этом стало известно из сообщения Андрея Портнова, ранее занимавшего пост главы администрации Виктора Януковича, опубликованного в его личном аккаунте в Facebook.Наша версия05:11
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 07:01
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику России Панариным
Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28
Здоровье
Заведующий хирургическим отделением в ОДКБ уволен
Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Роман Попов покинул пост после скандала с массовым увольнением.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:32
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь
Американский президент Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы предложить свою помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Авто
Самую быструю газонокосилку построили в России
Российский офис фирмы Husqvarna, производителя садовой техники, построил самую быструю газонокосилку в мире.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Хабаровскую пенсионерку обвинили в убийстве трех человек
Обновлено в 01:56
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Политика
Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков
По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами
После нескольких лет перерыва в продаже появятся четыре недорогие модели смартфонов. Lenovo S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Театры
Театральный проект в честь Льва Толстого пройдет в Липецкой области
Международный театральный проект "С Толстым по липецкой земле", посвящённый жизни и творчеству писателя впервые пройдёт в Липецкой области в рамках ежегодного фестиваля "Толстовская осень" в честь дня рождения писателя, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Обновлено в 08:14