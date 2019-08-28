Политика

Против Порошенко открыли еще одно уголовное делоLenta.ru 03:41

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой. Об этом написал в своем Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
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Об этом стало известно из сообщения Андрея Портнова, ранее занимавшего пост главы администрации Виктора Януковича, опубликованного в его личном аккаунте в Facebook
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