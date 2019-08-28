с чего всё началось

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой. Об этом написал в своем Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело

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