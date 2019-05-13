Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

РБК03:30

На Украине расследуют возможное вмешательство Порошенко в работу суда по делу Приватбанка

Коммерсантъ03:58

На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко

RT на русском03:32

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Газета.Ru05:41

Киев расследует вмешательство в работу судей по делу ПриватБанка

News.ru03:27

В Киеве началось расследование после жалобы судей на Порошенко

РИА Новости03:22

Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка

ТАСС03:05
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Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Обновлено в 07:14
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика

Пашинян назвал цену победы революции в Армении

Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
Обновлено в 03:15
Гаджеты

Xiaomi выпустит ридер в стиле Kindle

Речь идёт о гаджете в стиле ридеров Kindle. Новинка получит монохромный экран на основе электронной бумаги E Ink.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

Обновлено в 07:21
Политика

В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:34
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела

Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
Обновлено в 05:56
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Футбол

Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла

Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Спорт

Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Армия и оружие

Поисковики из Приморья восстановили советский штурмовик Ил-2

Участники поискового объединения "Авиапоиск" восстановили самолет времен ВОВ Ил-2, используя запчасти из разных регионов России, передает RT.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани

Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
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