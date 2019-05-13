Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

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