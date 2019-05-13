Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Инсайдеры назвали ключевые нововведения засекреченного смартфона iPhone 11 от компании Apple.
Обновлено в 05:11
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Apple начала выдавать собственные банковские карты
Компания Apple начала выдавать своим сотрудникам первые банковские карты Apple Card.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в электроподстанцию
Обновлено в 05:25
Финансы
Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%
Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Глава ГНПП «Регион»: в России создан уникальный кластер по разработке высокоточного оружия
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика
Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн
Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Экономика
«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%
Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь
По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14