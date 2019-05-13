Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Музыка Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении» Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Политика Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.

Хоккей Россия — Чехия 1:0 (2-й период) Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.

Музыка Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос» Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Футбол Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".

Общество Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов «Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.

Футбол Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве» Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Политика Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

Политика Китай ответил США в торговой войне Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.

Авто Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Происшествия Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.

Экономика Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол В «Барселоне» назвали сроки восстановления Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму в игре с "Хетафе" (2:0).