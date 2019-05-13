Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Газета.Ru05:41

Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка

ТАСС03:05

На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко

RT на русском03:32

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

РБК03:30

Киев расследует вмешательство в работу судей по делу ПриватБанка

News.ru03:27

В Киеве началось расследование после жалобы судей на Порошенко

РИА Новости03:22

На Украине расследуют возможное вмешательство Порошенко в работу суда по делу Приватбанка

Коммерсантъ03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Обновлено в 10:53
Музыка

Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Хоккей

Россия — Чехия 1:0 (2-й период)

Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Обновлено в 08:58
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Футбол

Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Автоспорт

Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes

Обновлено в 05:56
Политика

Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Авто

Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta

Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.
Обновлено в 03:55
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе

По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.
Обновлено в 08:03
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Волгограде эвакуировали несколько ТЦ и вокзалы из-за лжеминирования

Обновлено в 08:25
Футбол

В «Барселоне» назвали сроки восстановления Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму в игре с "Хетафе" (2:0).
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля

О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное