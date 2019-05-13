Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судейLenta.ru 06:23
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
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Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Хоккей
Россия — Чехия 1:0 (2-й период)
Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Обновлено в 08:58
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Автоспорт
Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes
Обновлено в 05:56
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Авто
Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta
Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.
Обновлено в 03:55
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе
По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.
Обновлено в 08:03
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Футбол
В «Барселоне» назвали сроки восстановления Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму в игре с "Хетафе" (2:0).
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49