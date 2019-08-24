Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажиркиИнтерфакс 04:59
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ06:12
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Компания UTG прокомментировала инцидент с женщиной, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары
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