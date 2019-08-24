с чего всё началось

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Футбол «Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину» «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Происшествия AP: в США пять человек пострадали в результате удара молнии Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

Армия и оружие Военные из Ленобласти отправятся в поисковую экспедицию в Беларусь Делегация военнослужащих, представляющих отдельный поисковый батальон Западного военного округа 47-го региона отправилась в Республику Беларусь.

Здоровье Больная раком Ева из Кузбасса полетит на лечение в Германию Глава Кузбасса Сергей Цивилев оказал поддержку семье Евы Грабовской, больной нейробластомой, благодаря чему девочка с тяжелым недугом сможет полететь в Германию.

Политика Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7 Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.

Культура На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Происшествия Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.

Политика Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10 Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.

Общество Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Футбол Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.

Политика Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.