Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажиркиИнтерфакс 04:59

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ06:12

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