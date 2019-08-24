с чего всё началось

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.

Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Общество На концерте ко Дню флага задержали активистов «бессрочного протеста» По некоторым данным, задержания проводили сотрудники центра "Э". Как стало известно в эти минуты, четверых активистов, в том числе, Мисик отпустили.

Культура На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

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Политика Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7 Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.

Экономика Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.

Музыка Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности Документ внес сенатор Владимир Лукин.

Общество Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.

Политика Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Происшествия В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321 В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

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Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Политика Политикана Зеленского поставили на место в День независимости Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.