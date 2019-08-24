с чего всё началось

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.

Финансы Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.

Здоровье Онищенко назвал причины ожирения россиян Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Авто LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Авто В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.

Финансы Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Экономика Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской ходьбой Телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала, как в компании 82-летнего Андрея Кончаловского занимается скандинавской ходьбой.

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Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

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Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.