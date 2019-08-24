Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажиркиИнтерфакс 04:59
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ06:12
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Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Финансы
Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов
Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Онищенко назвал причины ожирения россиян
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
Обновлено в 12:57
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
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МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Кино
Вышел трейлер сериала во вселенной «Звездных войн» «Мандалорец»
На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
Обновлено в 11:08
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Происшествия
На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
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Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Музыка
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Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской ходьбой
Телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала, как в компании 82-летнего Андрея Кончаловского занимается скандинавской ходьбой.
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Культура
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
Обновлено в 03:55
Фигурное катание
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Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в рамках первого этапа юниорского Гран-при, который проходит во Франции.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Авто
Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2
Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
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Политика
Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц
Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.
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Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
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Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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Футбол
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"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48