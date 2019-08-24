Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажиркиИнтерфакс 04:59

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ06:12

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«Победа» не пустила на рейс женщину, торопившуюся на похороны. Заведено дело

URA.Ru07:16

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Интерфакс04:59

На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Вести.Ru03:59

На федеральном канале обсудили случай со спешащей на похороны женщиной, которую не пустили на рейс до Чебоксар

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Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажирки на рейс

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«Победа» оправдалась за инцидент с летевшей на похороны женщиной

ТВ Центрвчера в 15:25

Авиакомпании «Победа» предложили объявить бойкот

Северпоствчера в 08:40
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Происшествия

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Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено в 12:34
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
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Финансы

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Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
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"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
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