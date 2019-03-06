Футбол

Против «ПСЖ» «Манчестер Юнайтед» сыграет без десяти игроковЕвро-футбол.ру вчера в 12:08

"Манчестер Юнайтед" имеет серьёзные кадровые проблемы перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщает ActuFoot. Так, из-за травм сыграть завтра на "Парк де Пренс" не смогут сразу девять игроков "красных дьяволов".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ферги-тайм для Сульшера и последний шанс Ди Франческо: что мы увидим сегодня в ЛЧ

Советский спорт00:22

Сульшер: лучше «МЮ» выиграет у «ПСЖ» со счётом 4:2, чем будет удерживать 2:0

Чемпионатвчера в 06:29

Керер: «Игроки ПСЖ верят в свои силы»

Soccer.ruвчера в 15:01

10 игроков не помогут «МЮ» в ответном матче с «ПСЖ» из-за травм и дисквалификаций

Sport24.ruвчера в 07:29

«МЮ» обречен? Сульшер верит в чудо

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

СМИ: 10 игроков «МЮ» пропустят матч с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 07:53

Марсьяль, Санчес и Эррера пропустят матч с «ПСЖ», Рэшфорд готов сыграть

Sports.ruвчера в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия

Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

Обновлено вчера в 19:45
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – "ответственность родителя".
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам

Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Врач впервые стал фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака

Что еще известно: С 2017 года полиция Петербурга расследует два дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами одного из которых стали бывшие работники Roche.
Обновлено в 00:10
Политика

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Технологии

Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области

Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка

The Prodigy объявила об отмене всех концертов

Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Роскачество оценило российские розовые вина

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продегустировали 19 образцов российского розового вина средней ценовой категории, закупленного в торговых сетях и специализированных магазинах.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Число мультимиллионеров в России увеличится почти на четверть в ближайшие пять лет

Количество мультимиллионеров в России вырастет в ближайшие пять лет на 24%, до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве, а 130 – в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:31
Общество

Комитет поддержал поправки о блокировке оскорблений госсимволов

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке оскорблений государства, общества и госсимволов.
Обновлено вчера в 07:43
Финансы

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Хоккей

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Обновлено в 00:27
Армия и оружие

В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ

Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Число получивших гражданство России выросло вдвое за пять лет

Ранее в МВД назвали основную цель визита иностранцев в Россию в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В США умер один из создателей портативного калькулятора

На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Общество

В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу

Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии

Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл

Почему фастфуд оказался более устойчивым в развитии — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил

Обновлено вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное