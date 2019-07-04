Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM 17:28

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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