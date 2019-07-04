Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

с чего всё началось

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.

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