Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM 17:28
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».Super.ru09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
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О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
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Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
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Обновлено вчера в 16:10
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Происшествия
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Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
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Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области пострадали три ребенка
В результате аварии пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
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Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Общество
Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)
Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
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Кино
В США умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 04:03
Здоровье
Проект «Диспансеризация на колесах» стартовал в Сахалинской области
Проект "Диспансеризация на колесах" был разработан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Обновлено 01 июля в 03:39
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Наука
Ученые научили людей переносить искусственную гравитацию
За счет центробежной силы в кольцах будет возможна искусственная гравитация, которая при определенных оборотах может сравняться с земной.
Обновлено в 14:58
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Общество
Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?
К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01