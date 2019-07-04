Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».Коммерсантъвчера в 23:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
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Происшествия
Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
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Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
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Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
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Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
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Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
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Политика
Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Авто
Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России
Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
"В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать", - подчеркнула в ответ на это пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, которую цитирует издание "Европейская правда".
Обновлено в 08:16
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Политика
МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik
Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Политика
Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата
Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Наука
Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян
Обновлено в 01:25
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество
Обрушился самый длинный деревянный мост в России
Самый длинный в России деревянный мост обрушился в городе Белорецке на территории Республики Башкортостан.
Обновлено в 07:41
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
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Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26