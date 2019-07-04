Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела
, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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