с чего всё началось

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.

Общество Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.

Происшествия В Перми старейшину «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 300 тысяч Пермяка признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия Петербуржец прокатился по затопленной дороге на вейкборде Экстремальную выходку сняли на видео. Житель Санкт-Петербурга использовал вейкборд для передвижения по затопленной улице.

Авто Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Финансы ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.

Экономика Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный» Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Энергетика «Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из России "Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.

Игры Взломавшего сервера Steam и Sony хакера осудили на 27 месяцев тюрьмы На днях завершился суд над участником группировки - Остина Томпсона приговорили к 27 месяцам тюрьмы.

Политика Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Наука Учёные выяснили происхождение филистимлян Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Шоу-бизнес Умер испанский актер Артуро Фернандес В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.

Политика Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100 Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».