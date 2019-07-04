Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».Коммерсантъвчера в 23:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
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Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
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На днях завершился суд над участником группировки - Остина Томпсона приговорили к 27 месяцам тюрьмы.
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Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
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Обновлено в 04:53
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У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
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