с чего всё началось

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Происшествия В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС Ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции жестоко избили в Москве.

Гаджеты Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.

Футбол Жано Ананидзе: «Сколько играю в „Спартаке“, таких нагрузок не помню» Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о плюсах турнира Кубок Париматч Премьер, который завершится в четверг в Австрии.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Политика Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.

Политика Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Зеленский начал терять поддержку избирателей Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников.

Политика Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100 Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.

Происшествия В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли» По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Авто Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Из-за проблем со здоровьем Стас Пьеха работает на таблетках и уколах В одном из своих недавних интервью Стас Пьеха признался, что из-за проблем со здоровьем, ему приходится работать на таблетках и уколах.