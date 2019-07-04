Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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с чего всё началось
Как следует из карточки дела, истцы настаивают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его супругой Мариной Топаз, которая, в свою очередь, передала их «Группе 7». Никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМиК».Коммерсантъвчера в 23:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
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Политика
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Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников.
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Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100
Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
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Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Общество
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уменьшении населения в малых российских городах.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото
На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
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Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
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Политика
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Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
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Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
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Из-за проблем со здоровьем Стас Пьеха работает на таблетках и уколах
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«Ростов» пожаловался в РФС на президента «Чайки»
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Обновлено в 12:01
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В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48