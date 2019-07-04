Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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Фирма обжаловала в суде признание знака КВН общеизвестным в РФ на структуру Маслякова

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Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН

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У Маслякова хотят отсудить КВН

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Признание товарного знака КВН за структурой Маслякова обжаловали в суде

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СМИ: у Маслякова забирают права на КВН

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Маслякова хотят лишить прав на КВН

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Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Super.ruвчера в 09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн

У Маслякова отбирают «ворованный» КВН

Вести.UZвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Обновлено вчера в 12:32
Кино

Про Гарри Поттера снимут сериал

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено вчера в 20:07
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

ПАСЕ вернула своих представителей с Украины

Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Театры

Вуди Аллен поставил оперу Пуччини в «Ла Скала»

Премьера одноактной комической оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в постановке Вуди Аллена состоится в "Ла Скала" в Милане 6 июля 2019 года.
Обновлено 02 июля в 20:28
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей

Обновлено вчера в 17:18
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян

Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м

Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Путин назвал ключевое отличие России от США

Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

На полуострове Большой Утриш, недалеко от Анапы, аквалангисты установили в подводном музее новую скульптуру - "мечтающих выйти на свободу" скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:04
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В Якутске подвели итоги национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»

3 июля в Большом зале Окружной администрации Якутска традиционно в торжественной обстановке состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады-2019», который состоялся на высоком организационном уровне 29-30 июня, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Обновлено вчера в 23:01
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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