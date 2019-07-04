Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа
Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Про Гарри Поттера снимут сериал
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Политика
ПАСЕ вернула своих представителей с Украины
Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Театры
Вуди Аллен поставил оперу Пуччини в «Ла Скала»
Премьера одноактной комической оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в постановке Вуди Аллена состоится в "Ла Скала" в Милане 6 июля 2019 года.
Обновлено 02 июля в 20:28
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян
Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м
Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Путин назвал ключевое отличие России от США
Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе
На полуострове Большой Утриш, недалеко от Анапы, аквалангисты установили в подводном музее новую скульптуру - "мечтающих выйти на свободу" скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:04
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Якутске подвели итоги национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»
3 июля в Большом зале Окружной администрации Якутска традиционно в торжественной обстановке состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады-2019», который состоялся на высоком организационном уровне 29-30 июня, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Обновлено вчера в 23:01