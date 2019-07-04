Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВНREGNUM вчера в 17:28

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super. В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.
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Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

RT на русскомвчера в 23:18

Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН

РИА Новостивчера в 19:52

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Super.ruвчера в 09:46

Признание товарного знака КВН за структурой Маслякова обжаловали в суде

РБКвчера в 17:38

СМИ: у Маслякова забирают права на КВН

URA.Ruвчера в 10:57

Фирма обжаловала в суде признание знака КВН общеизвестным в РФ на структуру Маслякова

РАПСИвчера в 11:12

У Маслякова хотят отсудить КВН

Газета.Ruвчера в 18:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:02, Ашберн

У Маслякова отбирают «ворованный» КВН

Вести.UZвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено 02 июля в 22:31
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Депутаты Рады запретят украинцам материться

Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.
Обновлено вчера в 05:56
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Футбол

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории

Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
Обновлено вчера в 14:51
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика

Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены

Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников

Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Обновлено в 02:42
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Здоровье

Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области

По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
Обновлено в 01:41
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено 02 июля в 01:16
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок

Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Армия и оружие

30 лет назад советский МиГ-23 сбежал без летчика в Европу

Обновлено в 02:31
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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