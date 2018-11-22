Экономика

Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB
Коммерсантъ
14:37

Банк был одним из ведущих финансовых партнеров 1MDB и размещал для этого фонда облигации. IPIC и Aabar Investments также одно время были партнерами 1MDB. В иске говорится, что «Goldman Sachs сговорился с другими, чтобы подкупить бывших руководителей IPIC и Aabar».
Коммерсантъ14:37

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К Goldman Sachs подали иск за «ключевую роль» в выводе средств из малазийского фонда

Ведомости19:38

Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB

Коммерсантъ14:37

Нефтяная инвестиционная компания ОАЭ подала иск против Goldman Sachs из-за потери средств в малазийском фонде 1MDB

Вести.Финанс12:39
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%.
Обновлено в 18:52
Энергетика

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 20:45
Энергетика

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Обновлено в 14:21
Экономика

Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании.
Обновлено в 17:35
Экономика

Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии

Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре.
Обновлено в 18:53
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Обновлено в 19:28
Экономика

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 14:52
Экономика

В Петербурге построят завод по выпуску трамваев и вагонов для метро

Обновлено в 17:02
Экономика

Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса

Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
Обновлено в 09:43
Экономика

Международные fashion-ритейлеры не спешат уходить из России

Международные fashion-ритейлеры не спешат уходить из России Несмотря на сложную экономическую обстановку и постепенный уход из России крупных международных розничных сетей, некоторые зарубежные продавцы по-прежнему считают местный рынок привлекательным.
Обновлено в 17:02
Экономика

Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

Центробанк в ответ пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, их название, адрес и телефон.
Обновлено в 15:33
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Экономика

Госдума приняла закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2026 года

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который продлевает срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2026 года.
Обновлено в 19:03
Экономика

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2019-2021 годы

Депутаты Мосгордумы приняли закон "О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Обновлено в 15:27
Экономика

Власти оценили ущерб аграриев из-за погоды в 7 млрд 300 млн рублей

По данным ведомства, в начале декабря может выйти распоряжение правительства, согласно которому аграриям будет выделено 3 млрд 750 млн рублей для компенсации ущерба.
Обновлено в 18:24
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Goldman Sachs
Банк
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса.
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