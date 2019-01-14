с чего всё началось

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Истец требует опровержения сведений в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Транспорт Транспорт В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.

Экономика Экономика Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».

Экономика Экономика Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб.

Происшествия Происшествия Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве в жилом доме в городе Шахты (Ростовская область).

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Происшествия Происшествия В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада Прицеп-цистерна в результате аварии перевернулась в понедельник около города Флагстафф (штат Аризона), в результате чего на проезжую часть вылилось около 13,3 тыс. литров жидкого шоколада.

Общество Общество Назван лучший по качеству жизни город России Нижний Новгород признали наиболее комфортным российским городом для жизни, сообщил исследовательский сервис Numbeo.

Космос Космос Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне Аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.

Хоккей Хоккей Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".

Культура Культура Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Политика Посол США угрожает, Германия огрызается. А виноват российский газ Посол США в Германии в нарушение дипломатических норм разослал немецким бизнесменам письма с требованием выйти из проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2", угрожая санкциями.

Политика Политика Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.

Наука Наука Доказана опасность недостаточного сна

Общество Общество Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Происшествия Происшествия В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

Космос Космос Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.

Армия и оружие Армия и оружие Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.

Происшествия Происшествия В частном доме в селе в Брянской области произошел хлопок газа

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.

Автоспорт Автоспорт Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара» Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".

Политика Политика Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Экономика Экономика Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.

Общество Общество Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.

Политика Политика Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.

Политика Политика Японский МИД не стал комментировать итоги «мирных переговоров» Японский МИД воздержался от официальных комментариев по поводу итогов состоявшихся в Москве переговоров министров иностранных дел Японии и России.

Политика Политика Президент Сербии описал обращение Путина с подаренной иконой Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону.