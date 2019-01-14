Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Газета.Ru
вчера в 16:09

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Истец требует опровержения сведений в интервью, которое было опубликовано 21 августа.
Газета.Ruвчера в 16:09
с чего всё началось
Истец — некий «Бестаев А.А.». Он требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей с каждого, а также опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью
, опубликованном на ютуб-канале журналиста «вДудь» в августе 2018 года.
Snob.ruвчера в 15:01

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Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 22:10

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Газета.Ruвчера в 16:09

Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

Дождьвчера в 12:33

В Мещанский суд Москвы поступил иск на 100 миллионов рублей к журналисту Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой

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News.ruвчера в 10:24

С Дудя и Ивлеевой потребовали в суде 100 млн рублей

Rambler News Serviceвчера в 09:57

Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

ТАССвчера в 14:24
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Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На октябрь 2018 года имеет 4,2 млн подписчиков и более 420 млн просмотров.
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