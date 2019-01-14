Общество
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей. Какие именно сведения стали поводом для иска, Котомина не уточнила. Интервью было опубликовано в конце августа.
РИА Новости15:04
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с чего всё началось
Истец — некий «Бестаев А.А.». Он требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей с каждого, а также опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью, опубликованном на ютуб-канале журналиста «вДудь» в августе 2018 года.Snob.ru15:01
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