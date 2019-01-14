Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
РИА Новости
15:04

Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей. Какие именно сведения стали поводом для иска, Котомина не уточнила. Интервью было опубликовано в конце августа.
РИА Новости15:04
с чего всё началось
Истец — некий «Бестаев А.А.». Он требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей с каждого, а также опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью
, опубликованном на ютуб-канале журналиста «вДудь» в августе 2018 года.
Snob.ru15:01

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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На октябрь 2018 года имеет 4,2 млн подписчиков и более 420 млн просмотров.
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