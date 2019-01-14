Общество
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей. Какие именно сведения стали поводом для иска, Котомина не уточнила. Интервью было опубликовано в конце августа.
РИА Новости15:04
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с чего всё началось
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой поступил в Мещанский районный суд, следует из картотеки дел районных судов. Истец потребовал взыскать по 50 млн рублей с каждого из ответчиков, сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Rambler News Service09:57
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